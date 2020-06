Wieder Führungen durch Darmstadt

Darmstadt.Nach der Zwangspause durch die Regelungen zur Corona-Krise bietet die Wissenschaftsstadt Darmstadt wieder an, an Wochenenden und Feiertagen bei öffentlichen Führungen (unter Berücksichtigung von aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln) auf Entdeckungstour zu gehen.

Der Rundgang um das Wohngebäude und Kunstwerk Waldspirale, im Jahr 2000 von Friedensreich Hundertwasser fertiggestellt, beginnt freitags um 16 Uhr. Treffpunkt ist an der Waldspirale am Durchgang zum Innenhof neben dem Supermarkt. Führungen über die Mathildenhöhe starten immer samstags um 17 Uhr und dauern 60 Minuten. Treffpunkt ist am Museum Künstlerkolonie (Nordeingang). Führungen zur Darmstädter Stadtgeschichte werden angeboten sonn- und feiertags um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Darmstadt Shop auf dem Luisenplatz.

Die Karte kosten pro Führung 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich: www.darmstadt-tourismus.de/fuehrungen. zg

