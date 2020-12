Wieder sechs Todesfälle in der Corona-Pandemie – Inzidenz erreicht morgen neuen Rekordwert

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 67 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Außerdem gab es sechs weitere Todesfälle. Betroffen sind eine 82-jährige und eine 89-jährige Person aus Bensheim, eine 85-jährige und eine 89-jährige Person aus Lorsch sowie eine 79-jährige Person aus Wald-Michelbach und eine 91-jährige Person aus Bürstadt. Bisher sind damit im Kreis 65 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen, alleine zwölf bisher in dieser Woche. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 3830 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (7), Einhausen, Heppenheim (19), Lautertal (3), Lindenfels, Lorsch (4) und Zwingenberg (2) sowie aus Biblis, Birkenau (2), Bürstadt (3), Fürth, Grasellenbach, Groß-Rohrheim, Lampertheim (11), Mörlenbach, Viernheim (8) und Wald-Michelbach. Zu den betroffenen Einrichtungen zählen die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim, das Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim, ein Pflegeheim in Heppenheim und eine Gemeinschaftsunterkunft in Lorsch.

Dem Kreis sind derzeit 788 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 81 Patienten behandelt, so viele wie noch nie bisher. Darunter sind 70 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 426 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 157,49 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Inzidenz wird morgen einen neuen Rekordwert von 163 erreichen. Der bisherige Maximalwert im Kreis lag Anfang November bei 160.

Die Zahl der Infektionen in Hessen ist um 955 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle stieg den Angaben des Robert-Koch-Instituts zufolge um sechs. Damit starben seit Beginn der Pandemie insgesamt 1755 Hessen an oder mit dem Virus. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle lag bei insgesamt 108.316 (Stand 0 Uhr). dpa/tm