Wieder vermehrt Besuchsverbote an Kliniken

Hessen.Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen gilt in einigen hessischen Kliniken wieder ein Besuchsverbot. "Das neue Besuchsverbot ist vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen und im Interesse der Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten leider unvermeidlich. Dafür bitten wir um Verständnis", erklärte am Donnerstag beispielsweise eine Sprecherin des Klinikums Fulda, in dem ab diesem Freitag ein komplettes Besuchsverbot gilt.

Ausnahmen könnten im Einzelfall nach Rücksprache mit der Station für werdende Väter, Besuche in der Kinderklinik sowie auf den Intensivstationen und der Palliativstation gemacht werden, teilte das Klinikum mit. Auch im Uniklinikum Gießen und Marburg betrachtet man die steigenden Fallzahlen mit Sorge. Am Standort Marburg gilt seit dem heutigen Donnerstag wieder ein Besuchsverbot. Ausnahmen gibt es auch hier unter anderem für werdende Väter, Blutspender oder Angehörige von Palliativpatienten. Im Klinikum Kassel gilt seit Montag ein allgemeines Besuchsverbot. Auch am Klinikum Darmstadt müssen Besucher seit Samstag draußen bleiben.

Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Hessen können Patienten innerhalb der ersten sechs Tage ihres Aufenthalts bis zu zwei Besuche und ab dem siebten Tag des Aufenthalts täglich Besuche von jeweils bis zu zwei Personen empfangen.

