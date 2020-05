Wilkes: Aus der Krise lernen

Bergstraße.Die Folgen der Corona Krise treffen viele hart. Da sind zum Beispiel die geschlossenen Grenzen, die dazu führen, dass Landwirte nur schwer Erntehelfer aus Osteuropa bekommen. Die Folge: Es kommt zu Ernteausfällen und im schlimmsten Fall auch zu Engpässen auf Obst- und Gemüsemärkten. Hotels und Gaststätten bleiben geschlossen. Das Urlaubsgeschäft entfällt – und dennoch laufen die Kosten weiter, Mitarbeiter müssen entlohnt werden, Kredite getilgt und laufende Kosten beglichen werden.

Andere kleine Betriebe, die nicht lebensnotwendige Waren anbieten, mussten vorübergehend geschlossen werden. Um die härtesten Fälle abzufangen und den Mittelstand zu unterstützen hat die Politik Milliarden umfassende Hilfsprogramme, Förderung und Unterstützung zugesagt. Viele, die sich auch sonst um den Mittelstand bemühen sind in ständigen Einsatz und helfen den Betroffenen vor Ort.

Dazu gehört auch der frühere Bergsträßer Landrat Matthias Wilkes, Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) Bergstraße. Mit vielen Mitgliedern und Mittelständlern hat er seit Beginn der Krise fast täglich Kontakt gehabt. „Über die gesundheitliche Krise hinaus laufen wir immer mehr in eine wirtschaftliche Katastrophe“, so Matthias Wilkes in einem Brief an die Mitglieder der MIT Bergstraße. Und weiter: „Es muss daher darauf ankommen, sobald dafür nur irgendein greifbarer Spielraum besteht, die aktuell geltenden Einschränkungen so schnell wie möglich zu lockern und dann zurück zu fahren.“

Allein die jetzt verkündeten Milliardenhilfen seien eine unvorstellbare Anleihe auf die Zukunft und müssen erst noch erwirtschaftet werden. Deshalb komme es jetzt in der Krise darauf an, möglichst viele Betriebe zu erhalten und ihnen dafür die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Jeder Betrieb, der aufgrund der aktuellen Beschränkungen aufgeben muss, werde die Hypothek für die Zukunft im Hinblick exponentiell steigern, da eine Firma auch nach der Krise so schnell nicht wieder neu gegründet und aufgebaut werden kann. „Deswegen kämpfen wir entsprechend unseres Auftrages dafür auf allen politischen Ebenen“, so Wilkes.

Im Blick auf den dringend herbeigesehnte Rückkehr zur Normalität fordert Matthias Wilkes, dass grundsätzlich alle jetzt ausgesetzten Vorschriften zu Gunsten des Mittelstandes auch nach der Krise ausgesetzt bleiben und der konkreten Überprüfung bedürfen, ob sie tatsächlich wieder in gleicher Weise oder in abgemilderter Weise in Kraft gesetzt werden müssen. Das wäre ein Entbürokratisierungs- und Mittelstandsförderungsprogramm unter der Überschrift: „Aus der Krise lernen!“ „Wir müssen aus der Krise heraus schon den Hebel ansetzen, um zu Verbesserungen für den Mittelstand danach zu kommen“, fordert Wilkes. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.05.2020