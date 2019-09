Willkommene Geldspritze für Impfstraße

Bergstraße.Mit 5000 Euro unterstützt die in Auerbach ansässige Baubetreuungsfirma WSW den Kreisverband Bergstraße des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Symbolisch wurde das Geld in dieser Woche übergeben. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens war auf Geschenke verzichtet worden, dafür war eine Spende für den guten Zweck willkommen. Der so zusammengekommene Betrag wurde alsdann von Firmenseite aufgerundet. Beim Bergsträßer Roten Kreuz gibt es aktuell Überlegungen, einen Teil des Geldes für eine sogenannte Impfstraße zu nutzen – eine größer angelegte Katastrophenschutzübung, bei der das Impfen vieler Menschen trainiert wird.

Übergeben haben die Spende (von links) Peter Wlach, Karl-Martin Schuhmann und Markus Zimmermann von der WSW an Hartmut Koch, Arno Gutsche und Sabine Ohlemüller vom DRK-Kreisverband Bergstraße. / thz

