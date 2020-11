Wind und Schauer, am Mittwoch besser

Hessenwetter.Der Wochenstart in Hessen beginnt bewölkt und windig. Gebietsweise kann es auch zu Schauern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Vor allem in Höhenlagen rechnen die Meteorologen am Montag mit starken, vereinzelt auch mit stürmischen Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 14 Grad. In der Nacht zu Dienstag anfangs leicht bewölkt, später stärker. Nur vereinzelt Regen.

Der Dienstag bleibt bedeckt mit gebietsweise leichtem Regen in Nordhessen. Am Mittwoch ist es nach Auflösung von Nebel und Hochnebel meist heiter oder sonnig.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.11.2020