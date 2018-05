„Windkraft bedroht Odenwald“

15 Windräder gibt es bereits im am Kreis Bergstraße: am Greiner Eck bei Neckarsteinach, am Kahlberg bei Fürth und am Stilfüssel bei Wald-Michelbach. Die Windräder am Greiner Eck und am Stillfüssel sind schon ans Netz angeschlossen und drehen sich bereits.

Einen Eilantrag auf einen Baustopp für die Windräder bei Wald-Michelbach hatte das Verwaltungsgericht Darmstadt im April abgelehnt. Gestellt hatte ihn ein Umweltverband aus Sorge, Schwarzstörche, Rotmilane, Uhus und Wespenbussarde könnten gefährdet werden. Das Gericht sieht dieses Risiko nicht, es gebe etwa keinen Nachweis über ein Storchennest an der Baustelle, heißt es. Eine endgültige juristische Entscheidung steht noch aus.

Die fünf Windräder am Kahlberg sind ebenfalls fertiggestellt. Am Netz sind sie noch nicht, weil noch Kabel verlegt werden müssen. Die angrenzende Kommune Mossautal hat geklagt, weil sie befürchtet, zwei der Windräder an der Gemarkungsgrenze könnten die Wasserversorgung bedrohen. Das Verwaltungsgericht in Darmstadt hat auch in diesem Fall verfügt, dass die Bauarbeiten nicht unterbrochen werden müssen. Sie sollen bis Juni abgeschlossen sein. Mossautal will aber weiter gegen die Windräder vorgehen. kbw