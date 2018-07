Windschutzscheibe reißt durch Wasserstrahl

Die Landwirte müssen in Trockenzeiten Beregnungsanlagen auf den Feldern einsetzen. © Nix

Bergstraße. Eine Beregnungsmaschine, die für die Feldbewässerung eingesetzt wird, hat vor einigen Tagen bei Biblis die Windschutzscheibe eines Autos zum Zerbersten gebracht.

Der betroffene Mercedes-Fahrer aus dem Saarland befuhr nach Mitteilung der Polizei von heute bereits am Dienstag vergangener Woche gegen 15 Uhr die Landstraße in Richtung Wattenheim. In der Nähe des Klärwerks Biblis

...

Sie sehen 49% der insgesamt 815 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018