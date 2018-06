Anzeige

Winfried Kilian, Vorsitzender des Freundeskreises Erlenbacher Tierpark, wurde jetzt mit dem Hessischen Verdienstorden am Bande ausgezeichnet. Die hohe Auszeichnung vergibt Ministerpräsident Volker Bouffier zur Würdigung hervorragender Verdienste um das öffentliche Leben in Hessen. Solche außergewöhnlichen Verdienste hat Kilian aufgrund seines vielfältigen ehrenamtlichen Engagements über Jahrzehnte hinweg erworben. „Dafür verdient er unseren Dank und Respekt – und diese hohe Auszeichnung“, so Justizstaatssekretär Thomas Metz bei der Übergabe des Ordens.

Kilian ist Jahrgang 1937. Er studierte nach seinem Abitur zunächst in Heidelberg und dann in Frankfurt Jura. Im Jahr 1966 promovierte er und gründete 1967 eine Rechtsanwaltskanzlei in Fürth, in der er als Rechtsanwalt und Notar bis zu seinem Ruhestand im Jahre 2006 arbeitete. Danach setzte er seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter der Kanzlei fort.

Förderer des Bergtierparks

Seit der Gründung des Freundeskreises Erlenbacher Bergtierpark im Jahr 2003 ist Kilian dessen Vorsitzender. Seither hat er viele Förderprojekte im Bergtierpark umgesetzt. Beispielhaft stehen dafür die Aussichtsplattform „Schorschs Weitblick“ oder das „Haus im Bergtierpark“. Letzteres ist mit einem Seminarraum einschließlich moderner Informationstechnik ausgestattet. Tausende von Kindern sind hier mit dem Bergtierpark und seinen rund 250 Tieren vertraut gemacht worden und lernen damit Natur unmittelbar kennen. Ohne den Freundeskreis hätten diese Projekte nicht umgesetzt werden können. Daran hat Kilian wesentlichen Anteil. Nicht selten wird er mit einem Werkzeug in der Hand im Tierpark gesehen und packt selbst mit an, um solche Projekte zu realisieren.