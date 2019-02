Winterkälte lässt Quote ansteigen

„Der Wirtschaft geht es gut, Fachkräfte sind gefragt, aber dennoch ist die Arbeitslosigkeit gestiegen“, sagte gestern Birgit Förster bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen für den Monat Januar in Darmstadt. Die Gründe für den Anstieg der Arbeitslosenquote sieht die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt jedoch rein saisonal bedingt – „wir in jedem kalten Wintermonat“. Vor allem auf dem Bau oder in Gärtnereien ruhe die Arbeit, viele Beschäftigte verlören deshalb vorübergehend ihren Job oder freie Stellen blieben zunächst unbesetzt. Ebenso baue der Einzelhandel nach dem Ende des Weihnachtsgeschäfts Stellen ab.

Im Bezirk der Darmstädter Agentur für Arbeit waren im Januar 19 781 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Anstieg um 1454 Betroffene.

Mehr Arbeitslose auch im Kreis

Auch im Kreis sind die Arbeitslosenzahlen im Januar spürbar angestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt mit einem Wert von 3,8 Prozent im Januar aber noch deutlich unter dem des Vorjahresmonats. Damals erreichte sie 4,1 Prozent.

Im Einzelnen bedeutet das, dass im Monat Januar im Kreis Bergstraße die Zahl der Menschen auf Arbeitssuche auf 5539 angestiegen ist. Im Dezember waren es noch 596 Menschen weniger, nämlich 4943.

Im Vergleich zu den anderen Kreisen in Südhessen nimmt die Bergstraße nach wie vor den Spitzenplatz ein. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie im Odenwaldkreis lag die Arbeitslosenquote im Januar bei 4,5 Prozent, in der Stadt Darmstadt bei 5,1 Prozent. seg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019