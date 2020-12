Winterland Bergstraße – BA-Leser schickten Fotos vom ersten Schnee

Bergstraße.Eigentlich gehört er ganz selbstverständlich zum Winter dazu. Und doch ist es jedes Jahr etwas Besonderes, wenn der erste Schnee gefallen ist – zumal in einer Region, die nicht immer verwöhnt wird von weißen Flocken. Am Dienstag dieser Woche war es wieder einmal soweit. Dem Aufruf an unsere Leserschaft, ihre Eindrücke per Foto festzuhalten und uns zuzusenden, sind diverse Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefolgt. Eine Auswahl aus den eingegangenen Aufnahmen zeigen wir oben.

Die Fotos in der oberen Reihe stammen (v. l.) von Hannelore Schömbs (Fürstenlager Auerbach), „Urmeli“ (Gadernheim), Martina Rettig (Gronau), Kristin Herrmann (Heppenheim) und Elisabeth Ebach (Einhausen). Die Aufnahmen in der unteren Reihe (v. l.) haben uns zugesandt: Timo Wüst (Auerbach), Dörte Niemann-Schulz (Bensheim), Walter Kopytko (Fehlheim) und Karlheinz Peter (Reichenbach). Die BA-Redaktion bedankt sich bei allen Leserinnen und Lesern, die sich an der Aktion beteiligt haben. red/BILDer: oh

