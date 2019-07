Winterrasen statt Kunstrasen

Bergstraße.„Mikroplastik belastet Böden und Grundwasser – und es ist überfällig, sich Gedanken über Alternativen zu Kunstrasenplätzen der seitherigen Bauart zu machen“, kommentiert Walter Öhlenschläger, Kreisvorsitzender der Freien Wähler an der Bergstraße die vermehrt öffentlichen Diskussionen über eine aktuelle EU-Initiative.

Die Freien Wähler haben sich mit den Problemen befasst, wie sie durch Kunstrasenplätze ausgelöst werden, und sind dabei auf sogenannte „Winterrasenplätze“ aufmerksam geworden. Am Oberrhein in der Region Freiburg setze man schon seit fünf, sechs Jahren auf diese Alternative zu Kunstrasenplätzen. Durch eine spezielle Grasmischung sind die Winterrasenplätze ähnlich witterungsunempfindlich wie Kunstrasenplätze und können deshalb extrem lange bespielt werden – anders als die hierzulande seither üblichen Naturrasenplätze.

Beim Vergleich der Herstellungskosten zwischen Winterrasen und Kunstrasen schneide letzterer deutlich schlechter ab. Beim Badischen Fußballverband sei der Bau von Winterrasenplätzen seit langer Zeit anerkannt und werde entsprechend gefördert. Ein weiteres Argument für die Freien Wähler ist die sehr gute, weil gelenkschonende Bespielbarkeit von Winterrasenplätzen. Im Kreis Bergstraße gibt es in Hüttenfeld einen ersten Winterrasenplatz, und der FC Alemannia Groß-Rohrheim hat sich offiziellen Berichten zufolge ebenfalls für diese Alternative entschieden.

Auf Antrag der Freien Wähler wird sich der nächste Bergsträßer Kreistag mit dieser Sache befassen. „Wir würden uns wünschen, dass der Kreis die Anlage von Winterrasenplätzen aktiv unterstützt und nötigenfalls auch in Wiesbaden dafür wirbt. Kein Verständnis haben wir dafür, dass Kunstrasenplätze ohne Übergangsfrist bereits ab 2022 verboten sein sollen. Diesen Zahn muss man den Brüsseler Bürokraten noch ziehen“, so Walter Öhlenschläger abschließend. Nach Meinung der Freien Wähler sei es „allerhöchste Eisenbahn“, dass die Verwendung von Kunststoffen – egal in welchen Bereichen – noch stärker auf den Prüfstand gestellt wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.07.2019