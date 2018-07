Winzer erwarten sehr frühe Weinlese

Der Wein ist seiner Zeit voraus. Die Bergsträßer Winzer rechnen mit einem Lesebeginn voraussichtlich in der zweiten Augusthälfte. © Lotz

Bergstraße.Nach einem warmen Frühling und dem stabilen Hochsommer erwarten Winzer dieses Jahr eine ganz besonders frühe Weinlese. Die Reben sind in ihrer Reifeentwicklung etwa zwei bis drei Wochen früher als sonst. Auch an der Hessischen Bergstraße. Einen ähnlich großen Entwicklungsvorsprung der Reben gab es zuletzt in den Jahren 2011 und 2007.

Alle 13 Regionen – von Saale-Unstrut bis Baden –

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3613 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.07.2018