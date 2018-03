Anzeige

Wenn sich gleichzeitig immer mehr Menschen vom politischen Geschehen abwendeten, wie Fiedler das beobachtet, weil die Gesamtzusammenhänge in der Welt zunehmend komplexer würden, „laufen wir Gefahr, auf eine Entwicklung zuzusteuern, wie wir sie damals in der Weimarer Republik hatten“. Die Sehnsucht nach einfachen Antworten, nach schlüssigen, schnellen Erklärungen stärke den rechten Rand. Josef Fiedler hätte es vor 50 Jahren, dem Beginn seiner politschen Aktivität, nicht für möglich gehalten, ein paar Jahrzehnte später mit demokratisch legitimierten Rechtsauslegern in der Bibliser Gemeindevertretung zu sitzen. „Die einfachen Antworten, die die Rechten liefern, sind in Wirklichkeit keine. Sie haben tatsächliche keine Lösungen für die Probleme dieser Zeit.“

Wir behaupten, die SPD ist schon lange Teil der vom kleinen Mann abgekehrten Machtzirkel der Politik. Dem widerspricht der Gast nicht. Auf die Frage, was die SPD tun kann, um die Entwicklung zu stoppen: „Wir müssen umsteuern. Und ich habe die Hoffnung, dass es uns gelingt.“ Die Agenda 2010 mit unter anderem Hartz IV sei in großen Teilen ein Fehler gewesen. Dass seine Partei sich an der Frage des Spitzensteuersatzes abarbeite, bringt den Mann in Rage. Fiedler: „Es ist nicht in erster Linie unsere Aufgabe, über Höchstsätze zu diskutieren. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Unternehmen hier ihre Steuern bezahlen, in dem wir die Ausnahmeregelungen abschaffen.“ Das sei ein Hebel, so der Sozialdemokrat, zunehmender Ungerechtigkeit gegenzusteuern.

Hoffen auf junge Generation

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Fiedler auf die Frage, ob die SPD wieder stark genug werden könne, um solch elementare Prozesse einzuleiten. „Ich setze da auf die Generation der jungen Leute ab 18. Ich habe das Gefühl, dort nimmt das Interesse an Politik und an der SPD wieder zu.“ Das zeichne sich auch in den größeren Städten um Biblis herum ab. Nur eben in Biblis nicht. „Die Leute hier sind schon immer eher konservativ gewesen. So ist es halt.“ /sm

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.02.2018