„Wir können die SPD überholen“

Anzeige

Kahnt: Hierzu fällt mir ein, einen fraktionsübergreifenden Appell an die Abgeordneten zu richten, der sie an ihren Auftrag erinnert. Sie sind bei ihren Entscheidungen nur ihrem Gewissen unterworfen. Dieser Anspruch sollte weder Interessen noch Ideologien geopfert und das Gemeinwohl darf dabei nicht aus den Augen verloren werden. Dazu gehört ein respektvoller Umgang mit politisch Andersdenkenden.

Sie sind auf Platz 15 der AfD-Landesliste. Glauben Sie, das reicht für einen Sitz im Landtag?

Kahnt: Ja. Wir haben das Ziel, in Hessen die stärkste Oppositionspartei zu werden. Wenn wir die Stimmungen richtig deuten, dann können wir in Hessen sogar zweitstärkste Partei werden, also vor der SPD. Die SPD hat über ihr Geschachere in Berlin beim Wähler an Glaubwürdigkeit verloren. Das schlägt sich für uns positiv nieder: Viele Arbeitnehmer machen ihr Kreuz nicht mehr bei ihr, sondern bei der AfD.

Welche wären ihre Kernthemen als Abgeordneter?

Kahnt: Ich bin Diplom-Pädagoge und verfüge über die Lehrämter an Haupt- und Realschulen und an Gymnasien. Es gibt in der hessischen Bildungspolitik gravierende Fehlentwicklungen. Eine unserer ersten Aufgaben wird sein, die berufliche Bildung zu stärken. Das Abitur hat über die Absenkung von Leistungsanforderungen an Wert verloren. Und wir wollen, dass Schluss ist mit der Politisierung von Bildungseinrichtungen. Es muss außerdem ein Ende haben mit allem Gender-Blödsinn. Lehrstühle für diese Pseudo-Wissenschaft dürfen nicht wiederbesetzt werden. Wir werden der Neufassung der Lehrpläne „Sexualerziehung“ den Kampf ansagen. Es ist ein Skandal, dass Sechsjährige mit der Vielfalt sexueller Orientierungen und Geschlechteridentitäten konfrontiert werden und dabei die Wertschätzung der Ehe zwischen Mann und Frau abgebaut werden soll.

Wie würde es für Sie auf Kreisebene weitergehen, wenn Sie Landtagsabgeordneter wären?

Kahnt: Ich bin ehrenamtliches Mitglied des Kreistages und der Stadtverordnetenversammlung in Bensheim. Es gibt Landtagsabgeordnete an der Bergstraße, die damit zurecht kommen. Warten wir ab, was sich am 28. Oktober tut. kbw/BILD: Archiv

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.04.2018