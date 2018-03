„Wir oder Gier?“ Ein anderes Wirtschaftsmodell für die Welt

Anzeige

Der riesige Saal war gerammelt voll. Das Thema bewegt die Massen. „Wir oder Gier?“ titelte der Vortrag eines Vordenkers, der bei seinem Kurs bereits von 2200 Unternehmen unterstützt wird, wie er selbst sagt. Auch Kommunen und Bildungseinrichtungen habe er bereits auf seiner Seite. Mittlerweile ist die Bewegung, die alle Ebenen einbeziehen will, in über 30 Staaten aktiv. Das Modell versteht sich als ganzheitlicher Ansatz.

„Die Sehnsucht nach Alternativen ist stark, und sie wächst weiter“, so der Revolutionär, der überhaupt nicht wie einer wirken will. Da steht kein verbissener Weltverbesserer, kein Anti-Aktivist und auch kein aufgedrehter Klassenkämpfer. Nicht Felbers Habitus ist revolutionär, sondern die Inhalte, von denen er ganz sachlich und besonnen spricht.

Der asoziale Egoist gewinnt

Seine Analyse: Unser Wirtschaftsprinzip widerspricht dem Grundgesetz. In praktisch jeder Verfassung der Erde steht der Gemeinwohlanspruch über allem. Das ist eine Tatsache. Doch in der Realität sehe es anders aus: Der Unethische habe einen Wettbewerbsvorteil. Wer die demokratischen Grundwerte missachtet, kommt am Ende besser weg. Dies führe dazu, dass der asoziale Egoist gewinnt – auf Kosten der Allgemeinheit. Christian Felber ist kein Radikaler, der die Welt über Nacht von allem Schlechten säubern möchte. „Würde es sich um einige versprengte Wachstums-Freaks handeln oder ein paar wild gewordene Umsatz-Maximierer, wäre das nicht weiter schlimm“, sagt er in Bensheim. Doch bei dem Problem handele es sich um den Kern unseres aktuellen Wirtschaftssystems. Das Pervertierte habe sich leise, aber erfolgreich zum Standard entwickelt. Eine falsche, unintelligente Wirtschaftsordnung, in der sich Mensch mehr oder weniger gedankenlos mitreißen lässt.

Prominente Unterstützer

Felber hat prominente Unterstützer. Bereits Aristoteles hatte festgestellt, dass Kapital nur als Mittel und nicht als Ziel des Wirtschaftens sinnvoll sei. Zweck sei das gute Leben für alle. Der Philosoph hatte zwischen Ökonomik (Hausverwaltungskunst) und Chrematistik (Kunst des Gelderwerbs) unterschieden. Die Vermehrung des Reichtums als primäres Ziel sei widernatürlich und unethisch im Sinne des Gemeinwohls.

„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl“, heißt es auch in der bayerischen Verfassung. „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“, steht im Grundgesetz. Das Prinzip sei überall klar und richtig definiert, so Felber. „Doch wir bemessen den Erfolg nicht am Ziel, sondern an seinen Mitteln.“ Die Qualität des Essens hänge nicht von der Größe der Küche ab. Die Anhäufung von Mitteln als zentrale Methode sei ein Fehler im System. Gegen Geldverdienen hat er nichts. Aber er will, dass die ökonomischen Spielregeln das Gute belohnen und das Schlechte oder Böse sanktionieren. Etwa durch höhere Steuern, mehr Zölle und weniger attraktive Kredite für Unternehmen mit dünner Gemeinwohl-Bilanz. Und umgekehrt.

Zwischendurch knöpft sich Felber in Bensheim das Mantra vom Nutzen des Freihandels vor, warnt vor der Machtkonzentration der großen Weltkonzerne und empfiehlt eine demokratisch definierte Obergrenze des Einkommens, die einen bestimmten Faktor eines bestimmten Grundeinkommens nicht überschreiten dürfe.

Kritiker werfen ihm vor, sich ein utopisches Weltbild auf der Grundlage ideologischer Fantasien zurechtzubiegen. In Bensheim überwog positive Resonanz. Wie auch immer: Seine konstruktive Kritik am Ist-Zustand und seine Vorschläge für eine andere Zukunft sind auf jeden Fall eine spannende Ideensammlung, über der es sich zu brüten lohnt.

