„Wir produzieren in Lampertheim den Stoff für kompostierbare Kaffeekapseln“

Bergstraße.Der BASF-Produktionsstandort in Lampertheim hat mit Hartmut Staatz einen neuen Standortleiter. Der promovierte Entwicklungsingenieur folgte auf Helmut Prestel, der nach zehn Jahren die Leitung der Geschäftsführung abgab. Staatz hat den Standort in Südhessen in turbulenten Zeiten übernommen. So hat der Chemiekonzern nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr einen umfassenden Stellenabbau auch

...