„Wir sind die Ökopartei – das lassen wir uns nicht abhandeln“

Strickpullis, Vollbärte und auch ein Schuss Chaos: Am 13. Januar 1980 gründeten rund 1000 Delegierte in Karlsruhe „Die Grünen“. Sie begannen als „Antiparteien“-Partei und zogen 1983 mit Sonnenblumen in den Bundestag ein. Der Frankfurter Politiker Tom Koenigs erzählt von den Anfängen und blickt nach vorn. Von Walter Serif

Herr Koenigs, was haben Sie am 13. Januar 1980 gemacht?

Tom

...