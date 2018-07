Anzeige

Bergstraße. So ganz will Matthias Lechner die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Klar ist: TE Connectivity wird expandieren, sagt der General Manager Automotive EMEA (die Regionen Europa, Mittlerer Osten, Afrika) und Standortleiter Bensheim.

Wo genau expandiert werden soll, ist noch nicht klar. Am bisherigen Standort, in der Bensheimer Amperestraße, ist kein Platz mehr. Ein zusätzlicher Standort könnte nicht allzu weit vom bisherigen entfernt liegen. Denn in der Amperestraße soll die Kantine erweitert werden. Alles noch nicht spruchreif, sagt Lechner. Ganz offen berichtet er dagegen über brummende Geschäfte, warum Deutschland in Sachen Elektroautos und autonomes Fahren gut da steht sowie über die tolle Bergstraße. (mir)

Das ausführliche Unternehmergespräch lesen Sie morgen im BA