Anzeige

Metropolregion.Die Verkehrsinfrastruktur in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) ist den aktuellen und erst recht zukünftigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Erschwerend kommen nun die massiven Sanierungsmaßnahmen der Hochstraßen in Ludwigshafen hinzu. Daher sehen die Unternehmen alle Akteure in der Region gefordert, in einer Allianz aus Politik und Wirtschaft zügig Lösungen umzusetzen, um der Situation Herr zu werden und zudem Verbesserungen zu erreichen.

Hierzu müsse ein integriertes Gesamtkonzept für die verkehrliche Infrastruktur der MRN aufgestellt werden. Dies müsse verkehrliche Ziele und entsprechende Maßnahmen klar und verbindlich definieren und mit zeitlichen Vorgaben versehen. Ziel müsse es sein, dass Wirtschafts- und Privatverkehre gewährleistet und alle Maßnahmen optimal koordiniert werden.

Auch an die Zukunft denken

Das IHK-Wirtschaftsforum MRN fordert hierzu ein dreistufiges Vorgehen: Zunächst müssen akute Verkehrsprobleme entschärft werden. Dafür müssen die Kommunen Maßnahmen ergreifen, um den Verkehrsfluss besser zu gewährleisten. Neben Optimierungen in der Infrastruktur sei besonders ein Verkehrsmodell für den Kernraum der MRN unverzichtbar.