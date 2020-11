Wirtschaft hofft nach Biden-Wahl auf bessere Beziehungen

Hessen.Die hessische Wirtschaft gratuliert Joe Biden zur Wahl zum neuen US-Präsidenten und setzt auf wieder bessere Beziehungen zum wichten Handelspartner USA. "Wir hoffen, dass der neue US-Präsident Biden das Verbindende wieder über das Trennende stellt. Und dass Deutschland wieder einen amerikanischen Präsidenten bekommt, der uns achtet, selbst wenn er uns nicht jeden Wunsch erfüllen wird", erklärte der Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, Wolf Mang, am Sonntag in Frankfurt. Zwar sei man nicht so naiv, zu glauben, dass es eine Rückkehr in die Zeit vor dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump geben werde. "Auch Biden ist ein Anhänger des "Buy American!"", erklärte Mang. "Aber wir dürfen optimistisch sein, dass sich die transatlantischen Beziehungen wieder verbessern werden."

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 08.11.2020