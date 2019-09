Wochenende für Alleinerziehende

Bergstraße.Das Evangelische Dekanat Bergstraße bietet im November ein „Wohlfühlwochenende für Alleinerziehende und ihre Kinder“ an. „Einmal herauskommen aus dem Alltagstrott, sich nicht selber um Essen und Wochenendprogramm kümmern müssen und sich verwöhnen lassen“: Darum soll es laut Ankündigung gehen vom 22. bis 24. November in Trier. Am Freitagnachmittag geht es gemeinsam los mit dem Bus von Heppenheim zur Jugendherberge nach Trier. Dort ist jede Familie in einem eigenen Zimmer untergebracht.

Die Kosten für das Wochenende betragen nach Angaben des Dekanats 99 Euro für ein Elternteil mit einem Kind. Jedes weitere Geschwisterkind kostet 19 Euro. „Eine Reduzierung der Kosten kann beantragt werden. Jeder, der mitfahren möchte, soll das auch tun können, ganz unabhängig vom Geldbeutel“, so die Organisatorinnen.

Anmeldungen und weitere Informationen bei Katja Folk, Tel: 06252-673336, katja.folk@ekhn.de red

