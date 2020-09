Wochenmärkte als Vorbild für Weihnachtsmarkt-Konzepte

Bergstraße.Dass die Weihnachtsmärkte in der Region in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden können, ist wenig überraschend. Überlegungen, wie die Märkte aussehen könnten, waren auch in der jüngsten Bürgermeister-Telefonrunde Thema. Die üblicherweise nachmittags stattfindenden Weihnachtsfeiern für Senioren sollen in diesem Jahr ebenso ausfallen wie die Neujahrsempfänge, wie Landrat Christian

...