Bergstraße.Die Zahl älterer Menschen steigt immer weiter an. Trotz der altersbedingt zunehmenden Einschränkungen möchte die Mehrheit von ihnen so lange wie möglich in der vertrauten Wohnumgebung bleiben.

Die Hessische Fachstelle für Wohnraumberatung (HFW), die vom hessischen Sozialministerium gefördert wird, bildet ehrenamtliche sowie hauptamtliche Wohnraumberaterinnen und -berater aus, die Senioren zur Seite stehen, wenn es um Themen wie Barrierefreiheit und Wohnformen im Alter geht.

Auch im Kreis Bergstraße besteht ein Bedarf an ehrenamtlichen Wohnraumberatern. Mit dem Ziel, eine flächendeckende Beratung im Kreis zu schaffen, veranstaltete die Fachstelle „Leben im Alter“ des Kreises Bergstraße eine zweitägige Schulung, die von den HFW-Mitarbeiterinnen Claudia Ulrich und Melanie Heußner durchgeführt wurde. Weitere Referenten waren Mitarbeiter des Pflegestützpunktes und der Altenpflegeschule des Kreises Bergstraße.