Bergstraße.Bei einem Brand wurde in der Nacht auf Dienstag ein Hinterhaus in der Lampertheimer Schwalbenstraße völlig zerstört. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden weit über 100 000 Euro liegen, teilt die Polizei mit. Der 87-jährige Bewohner selbst hatte das Feuer gegen 0.30 Uhr bemerkt und konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Was den Brand verursacht hat, ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.

34 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lampertheim waren im Einsatz. Zudem waren neben der Polizei vorsorglich noch zwei Rettungswagen, ein Leitender Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettung am Ort des Geschehens. ots