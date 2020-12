Wohnungsbrand in Hüttenfeld

Lampertheim.Bei einem Wohnungsbrand am frühen Nachmittag in Hüttenfeld ist ein Schaden von 180.000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtete, wurde der Brand von den Feuerwehren aus Hüttenfeld, Lampertheim und Hofheim gelöscht. Betroffen war eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand, die Wohnungsinhaber waren nicht zu Hause. Nur zwei der sechs Wohnungen in dem Haus sind noch bewohnbar. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben unbekannt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.12.2020