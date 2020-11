Wohnungsdurchsuchung nach Festnahme / Polizei sucht Besitzer von Fahrrädern

Pfungstadt.Ermittler der Polizeistation in Pfungstadt ermitteln derzeit gegen eine 32 Jahre alte Frau und einen 46-jährigen Mann. Sie stehen unter anderem im Verdacht, für mehrere Fahrraddiebstähle verantwortlich zu sein. Fünf Velos konnten bei ihnen sichergestellt, aber bislang noch nicht zugeordnet werden.

Im Rahmen eines gesonderten Verfahrens wurden die beiden Tatverdächtigen am 25. August durch die Polizei in Frankfurt festgenommen und ihre Wohnung in Pfungstadt durchsucht. Hierbei stellten Einsatzkräfte neben umfangreichem Aufbruchswerkzeug auch fünf hochwertige Fahrräder sowie Fahrradzubehör sicher. Ein Rad konnte bereits einem Diebstahl in Darmstadt zugeordnet und dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Keine Hinweise zur Herkunft haben die Ermittler hingegegen bei den übrigen vier Velos.

Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wer erkennt die abgebildeten Räder wieder? Wer kann Hinweise zu ihren Besitzern geben? Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020