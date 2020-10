Wolken, Regen und etwas Sonne

Hessenwetter.Die Menschen in Hessen müssen sich weiter auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Dienstagvormittag ist es wolkig bis heiter, regional sind auch Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Nach einem trockenen Abschnitt am Nachmittag ziehen in der Nacht zum Mittwoch von Westen her aber Wolken und leichter Regen auf. Es kühlt auf 9 bis 4 Grad ab.

Am Mittwoch kann es den Angaben zufolge zunächst noch Schauer geben. Im Tagesverlauf seien auch sonnige Abschnitte möglich, meist bleibe es trocken. Die Maxima liegen zwischen 14 und 16 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ziehen aber bereits wieder dichte Wolken und teils schauerartiger Regen auf. Im Tagesverlauf sollen sich Wolken und Regen dann abwechseln.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020