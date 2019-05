Wo’s grün ist, ist Wohnen noch bezahlbar

Bergstraße.Bezahlbarer Wohnraum wird immer mehr zur Mangelware – besonders dort, wo die Wirtschaft floriert, wo es Arbeitsplätze gibt und auch die Infrastruktur stimmt. Auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist für Unternehmen die Zusage eines neuen Mitarbeiters oft von verfügbarem Wohnraum abhängig.

Vor diesem Hintergrund hat auch der Kreis ein Interesse daran, dass es vor Ort ein Wohnangebot gibt und unterstützt die Kommunen beispielsweise mit der „Bauland-Offensive“, bei der für bis zu zwei Projekten der Baulandentwicklung die Kosten vom Kreis übernommen werden. Außerdem wurde bei der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) die Stelle eines Wohnraumberaters geschaffen, auf den die Städte und Gemeinen ebenfalls zurückgreifen können.

Zusätzlich zu diesen bestehenden Angeboten steht ab sofort eine interaktive Mietpreisübersicht für den Kreis zur Verfügung, die von Landrat Christian Engelhardt im Landratsamt vorgestellt wurde. Diese auf der Webseite des Landkreises unter dem Bereich Bildung, Wirtschaft und Raumentwicklung mit dem Stichwort Übersicht Mietkosten einsehbare Karte schafft zwar noch keinen Wohnraum und vermittelt auch keine Wohnung, aber sie gibt eine hilfreiche Übersicht über den Mietmarkt im Kreis.

Daten aus zwei Jahren ausgewertet

Über zwei Jahre – von Januar 2017 bis Januar 2019 – wurden im gesamten Kreisgebiet die Angebotsmieten der ausgeschriebenen Mitwohnungen gesammelt und ausgewertet und ein Tool erarbeitet, das übersichtlich zeigt, in welchen der 22 Kommunen Wohnen teuer oder günstig ist. Interessant ist die Einstellung des verfügbaren Nettohaushaltseinkommens und der benötigten Wohngröße, mit der schnell und übersichtlich erkennbar wird, wo man günstig wohnen kann. Je nach Einkommen und Wohnungsgröße muss man weniger als 30 Prozent (hellgrün) des Einkommens für die Kaltmiete ausgeben oder mehr als 50 Prozent (dunkelbraun).

An der Bergstraße am teuersten

Wie nicht anders zu erwarten, ist Wohnen in den Kommunen entlang der Bergstraße am teuersten. Hier liegen die Durchschnittsmieten pro Quadratmeter zwischen 8,93 Euro (Bensheim) und 8,53 Euro in Heppenheim. Zwingenberg liegt bei 8,87 Euro, aber auch in Lorsch (8,59 Euro) und Einhausen (8,21 Euro) liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis noch deutlich über acht Euro.

Günstiger wird es Richtung Odenwald. In Lautertal liegt der Wert bei 6,91 Euro, in Mörlenbach bei 7,01 Euro und am günstigsten wohnt es sich in Absteinach mit 5,43 Euro pro Quadratmeter.

So kann man beispielsweise bei einem Nettoeinkommen von 1600 Euro und einer 70 Quadratmeter großen Wohnung überall im Ried (Viernheim ausgenommen) und im Odenwald noch relativ günstig wohnen und muss dafür maximal 35 Prozent des Einkommens ausgeben. Im restlichen Kreisgebiet müssten bei gleichen Rahmenbedingungen bereits 40 bis 45 Prozent des Einkommens aufgewendet werden. Sinkt bei gleicher Wohnungsgröße das Einkommen auf 1100 Euro, liegt nur noch in Absteinach der Anteil der Miete bei unter 30 Prozent des Einkommens. Entlang der Bergstraße und in Viernheim würden dann bereits über 50 Prozent des Einkommens für die Miete aufgewendet werden.

WFB-Geschäftsführer Matthias Zürker verwies auf die heimische Wirtschaft, die in den vergangenen Jahren im Kreis 1000 Arbeitsplätze aufgebaut hat. Vor allem Interessenten von außerhalb biete die Mietpreisübersicht einen transparenten Überblick über den Mietmarkt. Für jede Kommune lasse sich eine Preisspanne aufrufen, da die Preise stark variierten. In Heppenheim beispielsweise liege die Spanne zwischen 6,88 und 10,17 Euro, die Durchschnittsmiete pro Quadratmeter liegt hier bei 8,53 Euro, der mediale Wert bei 8,47 Euro, das heißt die eine Hälfte liegt darunter, die andere Hälfte darüber. Diese Daten lassen sich für jede der 22 Städte und Gemeinden aufrufen. Auch für Investoren und Vermieter biete die Mietpreisübersicht eine hilfreiche Orientierung, zumal es im Kreis keinen offiziellen Mietspiegel gebe.

Aufgebaut wurde das Tool von Martin Domeyer vom Fachbereich E-Government beim Kreis Bergstraße, der dabei insgesamt 3600 Wohneinheiten gesammelt hat.

Vor allem für Auswärtige interessant ist der Hinweis und die Verlinkung auf weitere Informationen zu den jeweiligen Kommunen und möglichen Wohnstandorten. Diese von der Wirtschaftsförderung zusammengestellten Daten geben eine erste hilfreiche Auskunft über Infrastruktur und Angebote in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. js

