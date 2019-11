Wünsche besprechen ist das A und O

Bergstraße.Die Themen Krankheit und Tod sind oft so weit entfernt, wenn man gesund ist. Viele Menschen befassen sich deswegen nur ungern damit, sprechen nicht gerne mit ihren Familienmitgliedern. Ein Fehler, finden Marius Cotzen (Bild: Privat), Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am Heilig Geist Hospital in Bensheim und Markus Lüft, Inhaber des Bestattungsinstituts Lüft in Auerbach. Denn Vorsorge ist wichtig, damit im Ernstfall Ärzte, Bestatter und Bevollmächtigte auch wirklich im Sinne des Betroffenen handeln können.

„Ganz wichtig sind für uns die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht“, erklärt der Chefarzt. Patienten sollten sich zum einen rechtzeitig Gedanken darüber machen, was ihnen selbst wichtig ist und was sie beispielsweise kategorisch ablehnen. Und in einem zweiten Schritt sollten sie sich überlegen, welche Vertrauensperson sie bevollmächtigen möchte. „Dabei ist es wichtig, dass man diese Entscheidung auch mit den möglichen Bevollmächtigten abspricht“, so der Chefarzt. Denn nicht jeder, so weiß Cotzen aus Erfahrung, erklärt sich auch dazu bereit, diese Aufgabe wahrzunehmen.

Die Angehörigen entlasten

Wenn ein Patient erkrankt ist und nicht für sich selbst sprechen oder handeln kann, dann kommen die Bevollmächtigten ins Spiel. „Ist keine Vertrauensperson bevollmächtigt, dann initiiert die Klinik einen gesetzlichen Betreuer. Den kontaktieren wir dann allerdings nur in Gesundheitsfragen.“

Wenn nicht gleich alle Papiere da sind, dann fordert das Krankenhaus diese nach, erklärt Cotzen. Bei einer schweren Erkrankung stelle sich häufig die Frage, ob ein Aufenthalt in einer Reha-Klinik, die häusliche Versorgung oder eher eine Kurzzeit-Pflege in Frage kommt. „Dann überlegen wir uns ein Konzept. Quasi als Dreigestirn von ärztlicher Begleitung, dem Sozialdienst und den Angehörigen“, erklärt der Chefarzt.

Noch weniger gern als mit dem Krankheitsfall beschäftigen sich viele Menschen nur mit dem Thema Tod und Beerdigung. Das erfährt Bestatter und Inhaber des Beerdigungsinstituts, Markus Lüft (Bild: privat), immer wieder: „Oft wissen Kinder zum Beispiel gar nicht, wie sich die Eltern ihre Beerdigung vorstellen.“ Dann werde häufig die klassische Variante der Erdbestattung angegeben. Auch in seinem Beerdigungsinstitut steht Vorsorge auf der Tagesordnung. „Mehrmals in der Woche kommen Menschen zu uns, um sich von uns beraten zu lassen und ihre Wünsche zu notieren“, berichtet Lüft. Das habe einige Vorteile: „So kann man die eigenen Wünsche und Vorstellungen sichern und die Angehörigen entlasten.“ Außerdem könne man auch finanziell vorsorgen, denn eine Beerdigung ist teuer.

Absichern ist möglich

Zwar könne man auch selbst das Geld zurücklegen oder Familienmitgliedern zur Aufbewahrung übergeben, das sei allerdings mit einigen Risiken verknüpft. „Kommt man einmal in Pflege und das Geld neigt sich dem Ende zu, dann werden auch diese Reserven aufgebraucht.“ Bei Familienmitgliedern bestehe beispielsweise die Gefahr, dass man sich zerstreitet und/oder das Geld vorab für andere Dinge ausgegeben wird. „Und das gibt es oft genug“, warnt der Bestatter.

„Deswegen raten wir dazu, den entsprechenden Betrag über ein Treuhandkonto des Deutschen Bundesverband der Bestatter zu hinterlegen“, erklärt Lüft. Freigegeben wird es dann erst, wenn der Betsatter die Sterbeurkunde einreicht. Wenn ein Bestatter selbst anbietet, das Geld zu verwahren, dann sollte man allerdings hellhörig werden und dankend ablehnen: „Denn das ist unseriös und man hat keinerlei Sicherheit, dass das Geld tatsächlich bis zur Beerdigung sicher verwahrt bleibt.“ Eine weitere Möglichkeit, wie man den Angehörigen die ohnehin schon schweren Wege zum Arzt oder Bestatter erleichtern kann, ist eine Vorsorgemappe. Darin kann man all die wichtigen Dokumente, Papiere und Notizen für die Angehörigen an einem Ort sammeln und sie sind griffbereit – für den Fall der Fälle.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019