Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße stiegt wieder deutlich

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 45 Corona-Infektionen bekannt geworden und damit wieder deutlich mehr als am Wochenende. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, steht einer dieser neuen Fälle im Zusammenhang mit einer Flüchtlingsunterkunft in Wald-Michelbach, zwei andere seien bei einer Pflegeeinrichtung in Biblis aufgetreten.

Seit dem Ausbruch der Epidemie sind insgesamt 973 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Heppenheim (3) und Lorsch (3) sowie aus Biblis (2), Birkenau (2), Bürstadt (2), Fürth, Gorxheimertal, Groß-Rohrheim (6), Hirschhorn, Lampertheim (6), Mörlenbach (4), Rimbach, Viernheim (8) und Wald-Michelbach (5). Inzwischen sind mehr als 300 Patienten mit einer Infektion aktuell im Kreis bekannt. Im Krankenhaus würden derzeit 14 Patienten behandelt, darunter fünf mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie es weiter hieß, gab es 201 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 74,31 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspreche. Morgen wird die Inzidenz mit einem Wert von über 80 die nächste Warnschwelle des Landes Hessen (75) überstiegen haben. Daher werde es neue Kontaktbeschränkungen geben. Im öffentlichen Raum dürften sich maximal noch fünf Personen oder Angehörige von zwei Hausständen treffen, so das Landratsamt. Gleichzeitig übernimmt damit der Planungsstab des Landes die Regie bei der weiteren Bekämpfung der Epidemie im Kreis.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat acht neue Todesfälle in Hessen registriert. Damit steigt die Zahl der gestorbenen Menschen auf 584, wie das RKI mitteilte. Binnen eines Tages infizierten sich 782 Menschen mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben des Instituts 26.558 Corona-Fälle in Hessen bestätigt.