Zahl der Corona-Opfer im Kreis Bergstraße steigt über 100

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 13 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Außerdem wurden acht neue Todesfälle gemeldet. Betroffen sind eine 82-jährige Person aus Bensheim, eine 65-jährige Person aus Heppenheim, eine 63-jährige Person aus Biblis, eine 82-jährige, eine 85-jährige und eine 90-jährige Person aus Lampertheim, eine 88-jährige Person aus Mörlenbach und eine 85-jährige Person aus Viernheim. Bisher sind im Kreis 103 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen.

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 4604 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (4) und Lautertal sowie aus Abtsteinach, Bürstadt, Fürth, Groß-Rohrheim, Lampertheim (2) und Wald-Michelbach (2). In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 74 Patienten behandelt. Darunter sind 64 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 295 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 109,06 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Fallzahl war auch heute niedriger als vor Wochenfrist (17). Die Inzidenz wird daher morgen weiter auf 108 sinken.

Ausgangssperre bleibt über Silvester bestehen

Sobald der Wert an fünf Tagen in Folge unter 200 liegt, darf der Kreis eigentlich die nächtliche Ausgangssperre wieder aufheben. Das Landratsamt hat dazu aber mitgeteilt, dass damit frühestens im neuen Jahr zu rechnen ist. Damit gilt auch in der Silvesternacht eine Ausgangssperre ab 21 Uhr. Die Inzidenzen spiegelten nicht das aktuelle Infektionsgeschehen wider und könnten damit nicht als Grundlage für eine Aufhebung der Ausgangssperre dienen. Zu Beginn des neuen Jahres werde die Lage neu bewertet.

In Hessen haben sich 370 weitere Menschen infiziert. Insgesamt liegt die Zahl der Fälle nun bei 131.804, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts in Berlin (Stand 0 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle stieg um 27 auf 2511. dpa/tm