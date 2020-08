Zahl der Corona-Verstöße steigt leicht

Bergstraße.Die steigende Anzahl von Corona-Infektionen auch im Kreis Bergstraße kommt zur Unzeit: In der kommenden Woche startet nach den Sommerferien wieder der Schulunterricht, die Sorge vor neuen Infektionsherden ist groß. „Wir sind vorbereitet und haben verschiedene Szenarien geprobt“, zeigte sich Gesundheitsdezernentin Diana Stolz bei einer Video-Pressekonferenz zur Corona-Pandemie zuversichtlich.

Zu solchen Schalten am Bildschirm hatte die Kreisspitze schon seit mehreren Wochen nicht mehr eingeladen. Dass sie es jetzt wieder tut, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Lage noch Wochen der Entspannung ernster wird. Wie berichtet, ist die Zahl der Infizierten im Kreis wieder angestiegen. Betroffen sind vor allem Personen, die von Reisen zurückkehren.

Zwar ist der Kreis weit entfernt von 50 Infizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – das ist der Maßstab, nach dem wieder verstärkte Kontaktbeschränkungen verschärft werden können. Es gelte aber, wachsam zu sein, „wenn man Rauch sieht, nicht erst, wenn es brennt“, betonte Stolz.

Dazu gehöre es auch, zu sensibilisieren. An die Schulen würden derzeit Merkblätter für Eltern verteilt. Letztere sollten bestätigen, ob ihre Kinder in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet waren. Treffe dies zu, müssten sie einen Attest über einen negativen Corona-Test vorlegen. „Können sie dies nicht nachweisen, müssen sie nach der aktuellen Landesverordnung in Quarantäne“, rief Stolz in Erinnerung.

Positiv bewertet die Kreisbeigeordnete die Verpflichtung zum Tragen von Masken außerhalb der Klassenzimmer, ebenso wie die Klarstellung, nach der Kinder bei Symptomen wie Fieber, trockener Husten oder allgemeine Abgeschlagenheit nach Hause geschickt werden – nicht aber bei einem simplen Schnupfen. Es sei wichtig, dass damit eine Regelung aufgestellt wurde, die für das ganze Land Hessen gilt.

Weiterhin organisiere das Gesundheitsamt großangelegte Testaktionen in Einrichtungen wie Flüchtlingsunterkünften oder Pflegeheimen – oder möglicherweise künftig Schulen und Kindergärten –, wenn dort Infektionsfälle auftreten.

Solche Aktionen seien wichtig, um Infektionsketten zu durchbrechen, weil so auch Infektionen ohne Symptome erkannt werden könnten. Bei diesen „Massentests“ arbeite die Behörde eng mit den niedergelassenen Ärzten zusammen. Daneben gibt es noch das Testcenter der Kassenärztlichen Vereinigung auf dem Gelände des Kreiskrankenhauses in Heppenheim.

Ab nächster Woche starte auch wieder die Schülerbeförderung, richtete Stolz vom Verkehrsdezernenten Karsten Krug aus. Dabei werde nochmals auf die Maskenpflicht in den Bussen hingewiesen. Derweil gebe es im Kreis Bergstraße nur einen „moderaten Anstieg“ von Verstößen gegen die Corona-Verordnungen. „Das zeigt: Die Bergsträßer sind besonnen“, sagte Stolz. Auch deshalb sei die Lage in der Region bisher vergleichsweise stabil. Der Kreis hatte eine zentrale Bußgeldstelle eingerichtet, an die die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden Verstöße melden. Was die Maskenpflicht in den Bussen angeht, verschärft das Land Hessen die Regelungen: Ab Montag kann bei einem Verstoß ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro verhängt werden, auch ohne vorherige Ermahnung.

Wie immer zum Schuljahresstart bietet das Hessische Kultusministerium mit den Staatlichen Schulämtern ein Elterntelefon an. „In den ersten Tagen nach den Sommerferien ergeben sich erfahrungsgemäß immer die meisten Fragen zum Schulsystem und zu unseren neuen Bildungsangeboten“, heißt es in einer Pressemitteilung von Kultusminister Alexander Lorz. „In diesem Jahr kommt mit der Corona-Pandemie ein Thema hinzu, das bei zahlreichen Eltern in den zurückliegenden Monaten für Verunsicherung gesorgt hat“, fährt der Minister fort. All jene, die dazu oder zu weiteren Themen Beratungsbedarf haben und ihre Anliegen nicht vorab mit der Schule ihres Kindes klären konnten, könnten sich deshalb an die Elterntelefone wenden.“

In den ersten beiden Schulwochen vom 17. bis 28. August stünden montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr sowohl Mitarbeiter der Staatlichen Schulämter als und Ansprechpartner des Ministeriums bei allen Fragen rund um das Thema Schule zur Verfügung. Die Rufnummer des Staatlichen Schulamtes in Heppenheim lautet 06252 / 9964300. Die zentrale Rufnummer des Elterntelefons im Ministerium lautet 0611 / 368-6000.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.08.2020