Hessen.Die Zahl der hessischen Gemeinden ohne Straßenbaubeiträge ist in den zurückliegenden zwei Jahren von 32 auf 154 gestiegen. Das geht aus einer Antwort von Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Diese Beiträge von Anwohnern zum Straßenbau führten in der Vergangenheit immer wieder zu Debatten.

Dienstag, 13.10.2020