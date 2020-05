Zahlen und Handeln

Mitten in der schweren Corona-Wirtschaftskrise legt die EU-Kommission ihre Konjunkturprognose vor. Wie nicht anders zu erwarten geht es bergab, um 7,7 Prozent. Aber wozu gibt es eigentlich solche Prognosen? Sie liegen für jedes Land vor, da braucht es nicht noch eine aus Brüssel. Es sei denn aus den eigenen Konjunkturprognosen leitet man eigene Handlungsnotwendigkeiten ab. Der Verdacht liegt auch in der Corona-Krise nahe. Da will auch Brüssel zu den Rettern gehören. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gefällt sich regelmäßig darin, auf die Milliarden in den Mitgliedstaaten noch eins draufzusetzen. Da dürfen es dann gerne auch Billionensummen sein. Dass das viele Geld, was sie verteilen möchte, erstmal von Steuerzahlern verdient werden muss, wird gerne vergessen. Genauso wie Geld durch Sparsamkeit im EU-Haushalt frei zu machen. Stattdessen wird fleißig draufgesattelt. Und warum in Brüssel besser gewusst wird, wie man Firmen und Arbeitsplätze retten kann, ist auch noch nicht klar. Es hört sich gut an, wenn von einem Wiederaufbau-Programm für Europa die Rede ist. Aber wer soll wie viel Geld bekommen, wer entscheidet und was genau wird damit gemacht? EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen soll bis Mitte Mai einen Plan vorlegen. Hoffentlich finden sich darin die Antworten.