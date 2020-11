Zahlreiche Schulen im Kreis Bergstraße von neuen Corona-Fällen betroffen

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 26 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Weitere Todesfälle gab es nicht. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 2739 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim, Einhausen (2), Heppenheim (2), Lautertal und Lorsch (2) sowie aus Bürstadt (5), Fürth, Gorxheimertal, Groß-Rohrheim, Lampertheim, Mörlenbach, Rimbach, Viernheim (6) und Wald-Michelbach.

Von Infektionen betroffen sind unter anderem Goethe-Gymnasium, Liebfrauenschule und Kirchbergschule in Bensheim, die Konrad-Adenauer-Schule in Heppenheim und die Melibokusschule Zwingenberg sowie ein Kindergarten und eine Gemeinschaftsunterkunft in Lorsch, die Behindertenhilfe Bergstraße in Bensheim und zwei Pflegeheime in Heppenheim. In der Kreisstadt hatte es am Wochenende insgesamt 30 neue Fälle gegeben.

Dem Kreis sind zurzeit 803 Corona-Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 47 Patienten behandelt, darunter 38 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 350 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 129,40 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Heute sind deutlich weniger Fälle bekanntgeworden als am Montag der Vorwoche. Die Inzidenz wird morgen auf 123 sinken.

552 Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) heute in Hessen registriert worden. Die Zahl der Fälle stieg damit auf 76.341 (Stand: 0 Uhr). 1033 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind sechs mehr als am Vortag. dpa/tm