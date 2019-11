Zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen

Bergstraße.Einen schwierigen Start in die Woche hatten gestern Morgen Bergsträßer Bahnpendler und -reisende. Die angekündigten Bauarbeiten an der Bahnunterführung Lorscher Straße in Heppenheim konnten nicht wie geplant bis um 5 Uhr morgens beendet werden. Dadurch war die Strecke zwischen Bensheim und Weinheim bis in den späten Nachmittag gesperrt.

Betroffene Linien waren die RE 60 (Frankfurt Hbf

...