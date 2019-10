ZAKB-Entscheidung zur Neuausrichtung vertagt

Bergstraße.Der Bergsträßer Abfallverband will seine alte Firmenordnung entsorgen. Um Doppelstrukturen abzuschaffen und Geld zu sparen, soll die Tochtergesellschaft ZAKB Service GmbH ihre Eigenständigkeit verlieren und mit dem Verband verschmolzen werden. Doch die Verbandsversammlung, die am Mittwoch in Lorsch getagt hat, forderte eine Bedenkzeit, um sich detaillierter mit dem Vorhaben zu befassen. Die

...