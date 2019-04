ZAKB erwartet stabile Gebühren bis 2021

Bergstraße.In die Glaskugel kann auch der Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), Gerhard Goliasch, nicht schauen. Das ist ihm bei den Gebührenzahlern in den neuen Mitgliedskommunen Lampertheim und Viernheim denn auch übel genommen worden. Nach wie vor herrscht in Teilen der Bürgerschaft Verdruss über den Gebührenanstieg kurz nach den Beitrittsbeschlüssen.

Beim Pressegespräch über die Jahresbilanz rechtfertigt sich Goliasch abermals mit unabsehbaren Entwicklungen in der Abfallwirtschaft, die eine mittel- oder gar langfristige Kalkulation erschwerten. Der Geschäftsführer des Verbands rechnet vor, dass der Anstieg der Gebühren seit 2014 mit einem Prozent jährlich konstant geblieben sei. Für den Vorsitzenden des Zweckverbands, Landrat Christian Engelhardt, dokumentiert diese moderate Entwicklung, „dass wir sehr vernünftig wirtschaften“.

ZAKB-Geschäftsführer Goliasch geht deshalb davon aus, dass die Gebühren bis 2021 stabil bleiben. Allerdings sieht er durchaus höhere Ausgaben voraus, sowohl bei den Personalkosten als auch im Zuge der Neuverhandlungen über Verträge mit Müllverbrennungsanlagen. Nach Auffassung der Verbandsvertreter liegt es allerdings auch an den Verbrauchern selbst, die Gebührenentwicklung nicht weiter nach oben zu treiben.

So verweisen sie auf „erhebliche Kostensteigerungen“, die durch die unsachgemäße Entsorgung von Biomüll verursacht würden. Von Fremdkörpern in Bioabfällen sei ein Gesamtvolumen von 1,5 Prozent betroffen. Mit Aufklärungskampagnen will der Verband auch in diesem Jahr für eine sortenreine Entsorgung des Biomülls werben. Andernfalls erwägt Verbandsvorsitzender Engelhardt die Verweigerung der Leerung fehlerhaft befüllter Tonnen. Eine entsprechende technische Ausrüstung der Fahrzeuge vorausgesetzt, die Störstoffe im Müll erkennt; sie würde laut Geschäftsführer Goliasch 60 000 Euro pro Fahrzeug kosten. Unabhängig davon rüstet der ZAKB seine Fahrzeuge mit Abbiege-Assistenten aus.

Das Jahresdefizit 2018 fällt nach Goliaschs Ausführungen mit knapp 2,5 Millionen Euro um 400 000 Euro geringer aus als geplant. Und das bei steigenden Investitionen, die der ZAKB für den Ausbau seiner Leistungen in den Mitgliedskommunen – nur Hirschhorn und Wald-Michelbach fehlen noch im Portfolio – aufwendet.

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Verband dem Ausbau seiner Wertstoffhöfe. So wurden in Viernheim und Gorxheimertal neue Höfe eingerichtet beziehungsweise ausgebaut. Die Annahmestellen in Lampertheim und Bensheim wurden optimiert. Ab 1. Juni werden die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Viernheim erweitert. Ein neuer Wertstoffhof ist für Biblis geplant. Der Wertstoffhof im Gewerbegebiet Bürstadt wird aus dem Gewerbegebiet auf das Gelände der ehemaligen Biogasanlage verlegt. Getreu dem Prinzip: kurze Wege schaffen, um Wertstoffe nicht in der freien Natur entsorgen zu müssen, wie es zum Bedauern der Verbandsführung allerdings nach wie vor geschehe.

Der Geschäftsführer informierte am ZAKB-Standort in Hüttenfeld, wo derzeit ein neues Verwaltungsgebäude errichtet wird, auch über die für dieses Jahr geplante Verlegung des Standorts in Gernsheim nach Hüttenfeld. Dorthin werden 50 Mitarbeiter und 19 Fahrzeuge beordert. Laut Gerhard Goliasch lassen sich die durch die Entsorgungsfahrzeuge gefahrenen Kilometer damit um 88 000 Kilometer reduzieren.

