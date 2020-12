ZAKB informiert über Öffnungszeiten

Bergstraße.Geänderte Öffnungszeiten an den Wertstoffhöfen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) gelten zum Jahresende: Das Abfallwirtschaftszentrum Heppenheim ist an Heiligabend und Silvester (24. und 31.) jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet, alle anderen Wertstoffhöfe im ZAKB-Gebiet sind an diesen Tagen geschlossen. An den Tagen „zwischen den Jahren“ (28. bis 30. Dezember sowie am 2. Januar) gelten die gewohnten Öffnungszeiten für alle Wertstoffhöfe. An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr sind die Einrichtungen des ZAKB geschlossen. red

