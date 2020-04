ZAKB öffnet die Wertstoffhöfe im Kreis

Bergstraße.Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) öffnet ab Donnerstag, 23. April, wieder die Wertstoffhöfe im Landkreis. Bürger und Gewerbetreibende können somit wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten ihre Abfälle anliefern, heißt es in einer Pressemitteilung des ZAKB.

„Mit diesem Schritt möchten wir die Entsorgungssituation im Kreis Bergstraße entspannen. Aufgrund der weiterhin sehr engen Personaldecke in Verbindung mit den Schutzmaßnahmen kann es jedoch jederzeit zu Änderungen bis hin zur erneuten vorübergehenden Schließung einzelner Wertstoffhöfe kommen“, erklärt Gerhard Goliasch, Geschäftsführer des ZAKB. „Personell arbeiten wir aktuell am Limit. Für die Öffnung der Wertstoffhöfe haben wir alle Kräfte mobilisiert und greifen zudem auf Mitarbeiter aus unseren Mitgliedskommunen zurück. Für die Unterstützung bedanken wir uns ausdrücklich“, so Goliasch weiter.

Der ZAKB bittet die Bürger darum, sich regelmäßig über die Zeitungen und auf www.zakb.de über mögliche Änderungen zu informieren.

Auf den Wertstoffhöfen gelten weiterhin die gewohnten Kontakt- und Abstandsregeln – zum Schutz der Kunden und der Mitarbeiter gleichermaßen. Um diese einhalten zu können, erfolgt der Einlass auf die Wertstoffhöfe über Blockabfertigung, das heißt: Nur eine begrenzte Anzahl von Kunden erhält gleichzeitig Zutritt. Dadurch ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Zudem appelliert der ZAKB an alle Bürger, die Wertstoffhöfe möglichst nur in dringenden Fällen zu besuchen.

In den Bürgerbüros der Städte und Gemeinden können Kunden für 3,50 Euro Bioabfallsäcke für Grünschnitt erwerben, die bei der nächsten Bioabfallleerung dann mitgenommen werden. Die gleiche Möglichkeit gibt es für Restabfall zu einem Preis von 5,00 Euro. Auch die Anlieferung von Gelben Säcken ist nicht zwingend notwendig, da diese über die reguläre Abfuhr entsorgt werden können.

Grundsätzlich gilt die Devise: Jede Anlieferung, die auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder durch Alternativen wie Abfallsäcke aus den Bürgerbüros gelöst werden kann, schützt andere Kunden und die Mitarbeiter des ZAKB.

Landrat Christian Engelhardt, Verbandsvorsitzender des ZAKB, weißt noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die jetzige Öffnung der Wertstoffhöfe nur durch die Unterstützung der Städte und Gemeinden sowie eine leicht entspannte Personalsituation beim ZAKB möglich ist. Durch krankheitsbedingte Ausfälle beziehungsweise durch sich ändernde Vorgaben des Landes Hessen oder des Bundes kann es jederzeit zu Änderungen kommen. Schwerpunkt der Arbeit des ZAKB ist nach wie vor die Sicherstellung der systemrelevanten Dienstleistungen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.04.2020