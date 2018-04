Zecken sind für Menschen und Tiere ein Risiko

Anzeige

Aber nicht nur Menschen leiden unter den Zecken, sondern auch Haustiere. Insbesondere Hunde werden oft von Zecken befallen. Dabei spielt FSME übrigens keine Rolle, dafür aber neben der Borreliose auch Anaplasmose und Ehrlichiose. Einige der durch Zecken ausgelösten Krankheiten können chronisch werden, das Immun- und Nervensystem des Hundes schädigen und sogar tödlich enden.

Pferde werden im Frühsommer oft von Zecken gebissen. Damit können sie den Erregern der Borreliose ausgesetzt sein. Die Krankheit ist bei den Tieren besonders heimtückisch, denn ein typisches Infektionsanzeichen gibt es nicht. Oft erkennen Halter die Krankheit zu spät, weil die beim Menschen typische Rötung um den Biss fehlt. Im fortgeschrittenen Stadium einer Borreliose treten bei Pferden schwerwiegende Symptome wie Lahmheit, Gelenkschwellungen, Verspannungen und Lethargie auf.

Katzen sind wenig zeckenanfällig, doch können sie die Blutsauger als Taxi in die Wohnung bringen, wo sie dann Menschen befallen können.

Wo und wann muss man mit Zecken rechnen?

Zecken fallen nicht vom Himmel: Dass sie im freien Fall von Bäumen auf ihre Opfer stürzen, das ist allenfalls ein gut gehütetes Märchen. Sie lauern bevorzugt in höheren Gräsern und Gebüschen, im Wald und an Waldrändern, in Parks, Freibädern und Spielplätzen. Die Zecke streift man sich beim Gehen und Laufen ab. Auf ihrem Wirt sucht sich die Zecke schnell ihren Lieblingsplatz. Beim Menschen sind dies Kniekehle, Achsel, Nacken oder Leiste. Überall dort, wo die Haut schön weich und dünn ist. Ab einer Temperatur von sieben Grad fühlen sie sich wohl, am liebsten in feuchtwarmer Umgebung.

Was passiert, wenn man das Biest nicht bemerkt?

Dann sticht die Zecke zu und beginnt ihre Blutmahlzeit am Wirt. In ihrem Speichel sind betäubende Substanzen, um die Blutgerinnung zu verhindern. Daher ist ein Stich meist nicht zu spüren. Auch das Immunsystem wird clever ausgetrickst. Die Zecke dringt ein, FSME-Viren haben freie Bahn.

Soll man die Zecke aus der Haut ziehen?

Ja, am besten mit speziellen Zeckenkarten oder geeigneten Pinzetten. Unbedingt nah an der Haut greifen und vorsichtig von der Stichstelle wegziehen. Nicht drehen, die Milbe ist keine Schraube, sie hat kein Gewinde. Bloß nicht zerquetschen! Denn damit steigt das Risiko, dass die Zecke Borrelien aus ihrem Darm in den Menschen auswürgt. Von Öl und anderen Hausmittelchen raten Ärzte in der Regel ab.

Zecke raus – und alles gut?

Schon kurz nach dem Stich können Viren und andere Krankheitserreger übertragen worden sein. Neben FSME sind häufig Borreliose-Bakterien im Spiel, die zu Rötungen, Lymphknotenschwellungen und Fieber bis zu Beeinträchtigungen des Nervensystems führen können. Rechtzeitig entdeckt, kann eine Borreliose mit Antibiotika behandelt werden. In Deutschland erkranken pro Jahr zwischen 60 000 und 80 000 Patienten an einer Borreliose. Jede dritte Zecke trägt die Bakterien in sich. Eine Schutzimpfung ist nicht möglich.

Ist eine FSME-Impfung verträglich?

Heutige Impfungen sind im Vergleich zu früher sehr gut verträglich. Eine Impfung ist zudem der einzige wirksame Schutz gegen FSME. Die Kosten übernimmt die Kasse.

Genügt ein einziger Nadelstich, um sicher zu sein?

Nein, für einen maximalen Schutz sind drei Teilimpfungen im Abstand von mehreren Monaten nötig. Die beiden ersten erfolgen in einem Abstand von vier Wochen. Nach der dritten nach weiteren fünf bis zwölf Monaten ist die Grundimmunisierung abgeschlossen - mit einem Langzeitschutz für mindestens drei Jahre. Regelmäßige Auffrischungen alle drei bis fünf Jahre sorgen für dauerhaften Schutz. Dann genügt ein einziger Nadelstich.

Kann Kleidung vor Zecken schützen?

Ja, lange Ärmel und Hosenbeine erschweren der Zecke den Weg an die beliebten Körperpartien. Festes Schuhwerk ist besser als Sandalen. Auf heller Kleidung sind die rund drei Millimeter kleinen Winzlinge besser zu erkennen. Zeckenabweisende Mittel wie Cremes oder Sprays helfen nur bedingt. Nach jedem Aufenthalt in der Natur sollte man den Körper genau absuchen. Vor allem bei Kindern. red/dpa

Samstag, 28.04.2018