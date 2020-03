Zehntausende Beschäftigte in Kurzarbeit

Wiesbaden/Bergstraße.Der von der Corona-Krise ausgelöste Ansturm auf Kurzarbeit ist in Hessen deutlich stärker als in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Allein in den beiden vergangenen Wochen seien bei den Agenturen in Hessen rund 32 000 Anzeigen eingegangen, berichtete die Regionaldirektion in Frankfurt. Dahinter steckt mutmaßlich ein Vielfaches von Beschäftigten, die mit der Sozialleistung über die corona-bedingte Zwangspause kommen müssen.

Die Gewerkschaften verlangten erneut eine einheitliche Aufstockung des Kurzarbeitergelds durch die Arbeitgeber. In der von der Lehman-Pleite ausgelösten Wirtschaftskrise 2009 betrug der Höchstwert in einem Monat gerade einmal 1470 Anzeigen. Im Unterschied zu 2009 seien Unternehmen fast aller Branchen und Größenklassen betroffen.

Bundesweit sind nach Angaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im März 470 000 Anzeigen für Kurzarbeit eingegangen. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 gingen im Schnitt pro Monat bundesweit 1300 solcher Anzeigen bei den Behörden ein. „Die Bewältigung der Corona-Krise wird ein historischer Kraftakt“, sagte Heil. Betroffen seien fast alle Branchen.

Um das Ansteckungsrisiko in der Belegschaft so gering wie möglich zu halten, haben viele Unternehmen der Region verschärfte Regeln in ihren Werkshallen eingeführt. So sind in vielen Fällen die Schichtpläne so organisiert, dass sich die Beschäftigten möglichst wenig begegnen.

Im Kreis Bergstraße gibt es zehn neue Infektionsfälle. Insgesamt seien damit 180 Fälle bekannt, teilte die Kreisverwaltung mit. 30 Menschen seien positiv auf das Virus getestet worden und inzwischen genesen. Neun Patienten sind in stationärer Behandlung in Krankenhäusern. Im Kreis Darmstadt-Dieburg gibt es unterdessen den ersten Todesfall. Eine Frau starb im Kreiskrankenhaus in Jugenheim an der Infektion.

Für Hessen meldete das Sozialministerium bis 14 Uhr 3301 Fälle, 201 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle, die auf den Erreger Sars-CoV-2 zurückgeführt werden, stieg um vier auf 18. Bei diesen Zahlen sind jedoch nur solche Fälle erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine Datenbank eingepflegt werden. Für die Stadt Frankfurt wurden mit 396 Fällen nach wie vor die meisten Infizierten gemeldet. Die wenigsten Fälle gibt es mit 21 im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis.

Große Nachfrage nach Soforthilfen

Die Nachfrage nach staatlichen Soforthilfen in der Corona-Krise für kleinere Betriebe mit Finanznot ist ungebrochen groß. Bis Dienstagnachmittag seien bereits rund 2300 Anträge geprüft und bewilligt worden, teilten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), Finanzstaatssekretär Martin Worms und Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden mit. Das bedeute, dass die ersten 25,7 Millionen Euro an die betroffenen Unternehmer ausgezahlt wurden. Seit 6 Uhr seien die Anträge auf Soforthilfe im Regierungspräsidium Kassel bearbeitet und zur Auszahlung vorbereitet worden.

Alleine an den ersten zwei Tagen wurden den Angaben zufolge bislang 29 000 Anträge eingereicht. Sobald ein Antrag eingereicht, geprüft und bewilligt sei, werde die Soforthilfe festgesetzt, der Empfänger benachrichtigt und das Geld zur Auszahlung angewiesen, versicherten die Verantwortlichen.

Die meisten Online-Anträge seien bislang von Betrieben mit bis zu fünf Beschäftigten gestellt worden, erklärte Al-Wazir. „Wir haben das genauso erwartet.“ Vor allem Solo-Selbstständige und Freiberufler sowie Betriebe mit wenigen Beschäftigen benötigten zügig Hilfe.

Mit der Corona-Soforthilfe soll ein einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden. Dieser beträgt nach Angaben des Ministers inklusive der Bundesförderung für Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten maximal 10 000 Euro für drei Monate. Bei bis zu zehn Beschäftigten können maximal 20 000 Euro für drei Monate und bei bis zu 50 Beschäftigten maximal 30 000 Euro für drei Monate fließen.

Schnelltest aus Frankfurt

Frankfurter Forscher haben einen Test zur schnelleren und großflächigeren Analyse von Corona-Infektionen entwickelt. „Damit wird es möglich, die von allen Wissenschaftlern und auch Politikern geforderte Ausweitung der Testung in weitere Bevölkerungsgruppen auch bei den begrenzten Testkit-Ressourcen früher umzusetzen“, erklärte Erhard Seifried, Professor an der Frankfurter Goethe-Universität.

Bei dem Verfahren werden mehrere Abstriche zunächst zusammen untersucht. Bei einem positiven Befund werden Einzeltests der ursprünglichen Probe gemacht, die positive Probe könne dann innerhalb von vier Stunden identifiziert werden. dpa/tat/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.04.2020