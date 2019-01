„Zeichen gegen Rechts setzen“

Bergstraße.„Hetzparolen und Hassbotschaften in den sozialen Netzwerken sind inzwischen fast schon Normalität. Einer Anwältin, die die Familien von NSU-Opfern vertrat, wird der Tod ihrer Tochter angedroht – und ein Mann sieht sich gezwungen, mit dem Auto in eine Gruppe fremd aussehender Menschen zu fahren, antisemitisch motivierte Übergriffe werden mehr“, schreibt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in ihrer Einladung zur Gedenkveranstaltung an die Opfer des Nationalsozialismus am Sonntag (27.) in Bensheim.

Die Meldungen über rechtsextremistische Aktivitäten, die sich längst nicht mehr auf markige Worte beschränken, häufen sich. Für den GEW-Kreisverband Bergstraße ist dies umso mehr Anlass, am Sonntag, 27. Januar, anlässlich des Tags zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus um 16 Uhr zum „Stolperstein-Mahnmal“ am Bürgerbüro in der Bensheimer Fußgängerzone (Hauptstraße 39) einzuladen.

„Verblendeter Irrsinn“

„Es geht darum, an die Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes zu erinnern und gleichzeitig darauf hinzuweisen, das wir als demokratisch gesinnte, tolerante und weltoffene Bürger dafür sorgen müssen, dass ein solcher nationalistisch verblendeter Irrsinn in unserem Land nichts mehr zu suchen hat“, heißt es vom GEW-Kreisverband.

Die Gewerkschafter werden einen Kranz zum Gedenken niederlegen. Zudem gibt es kurze Gedenkreden von Gewerkschaftern und Vertretern weiterer Vereine und Institutionen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Personen kommen und auf diesem Wege ein Zeichen gegen rechtes Denken setzen würden“, so die Bildungsgewerkschafter weiter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019