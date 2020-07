Zeit für andere Menschen

Bergstraße.Der Besuchsdienst im Evangelischen Dekanat Bergstraße hat Verstärkung bekommen. Trotz einer längeren Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie haben sieben Teilnehmerinnen ihre Ausbildung jetzt abgeschlossen.

Edith Eiermann (Bensheim), Beate Ertl (Heppenheim), Martina Graf (Seeheim), Brigitte Herb (Laudenbach), Tanja Heymel (Bensheim), Eva-Verena Klein (Schwetzingen) und Ute Schuster (Lorsch) werden ihren ehrenamtlichen Dienst in Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen oder in Kirchengemeinden leisten. Pfarrerin Annelie Hesse (Alten-, Kranken- und Hospizseelsorge im Dekanat) und Pfarrer Michael Lohenner (Altenseelsorge im Dekanat) haben sie seit Januar 2020 in insgesamt acht Unterrichtseinheiten für die seelsorgerliche Begleitung von Menschen ausgebildet. Zum erfolgreichen Abschluss erhielten die Teilnehmerinnen eine Bescheinigung für die erfolgreiche Besuchsdienstausbildung. red

