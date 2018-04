Anzeige

Alle Beiträge, die Zeitungsartikeln ähneln, müssen mit den Fernseh- oder Radiosendungen zusammenhängen. Dies wollen einige Bundesländer jetzt ändern und den Öffentlich-rechtlichen mehr Spielraum einräumen. Kritiker befürchten, dass dies eine mit öffentlichen Geldern finanzierte Konkurrenz zu Zeitungsartikeln im Internet darstellt.

Zu Anwälten der Tageszeitungen machen sich aber beide Abgeordneten nicht. Sie benutze zwar Onlinemedien für die Recherche, die Zeitung am Frühstückstisch gehöre aber für sie einfach dazu, sagt Hartmann. „Der Verzicht auf Tageszeitungen bei der jüngeren Generation wird sich wohl aber auch nicht durch die Aufrechterhaltung des Verbots eindämmen lassen“, schränkt sie ein.

Auf anderen Plattformen aktiv

Heitland sieht es ähnlich. „Gerade jüngere Menschen lesen weniger Zeitungen und schauen weniger lineares Fernsehen, also zu der Zeit, wenn es im Programm steht“, gibt sie zu bedenken. Daher müssten alle Medien stärker auf anderen Plattformen wie YouTube und in den Sozialen Medien aktiv werden, um zu überleben. Nun werde diskutiert, ob das Fernsehen dort einen größeren Spielraum für Texte bekommt. „Inwieweit vertiefende Informationen zu 100 Prozent Bezug zur Sendung haben, kann schon mal strittig sein – und was ist presseähnlich?“, fragt sich die Christdemokratin.

Der Streit sei nicht neu, etwa in Verbindung mit der Tagesschau-App. „Das ZDF verzichtet meines Wissens weitgehend auf Text und setzt nur Bewegtbilder ein, die ARD und die Landesrundfunkanstalten haben den Textanteil auch reduziert, sagen aber, dass man Vertiefung durch Text nicht ausschließen kann“, führt Heitland aus.

An anderer Stelle machten die Tageszeitungen den Sendern Konkurrenz, indem sie immer mehr Filmsequenzen auf ihren Internetseiten einsetzten. „Jetzt sollen es die Politiker allen Beteiligten Recht machen. Ein schwieriges Unterfangen, wie ich finde“, lautet ihr Fazit. kbw

