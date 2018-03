Zeitung hält Einzug im Unterricht

Anzeige

Bensheim.Es darf geblättert werden: Ab heute hält die Tageszeitung vier Wochen lang Einzug in 22 dritte und vierte Klassen an zehn Grundschulen in Bensheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen und Lautertal (wir haben berichtet). Insgesamt 450 Grundschüler dürfen sich im Rahmen des medienpädagogischen BA-Projekts „Klasse Kids“ täglich auf eine druckfrische Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers freuen.

Im Unterricht wird dann intensiv mit der Zeitung gearbeitet. Die Kinder lernen dabei unter anderem die Bestandteile der Zeitung und die unterschiedlichen Berichterstattungsformen kennen. Außerdem sind Besichtigungen der Großdruckerei in Mannheim möglich oder der Besuch eines BA-Redakteurs im Klassenzimmer, der den Kindern von der täglichen Arbeit in der Redaktion berichten wird.

„Klasse Kids“ findet bereits zum zehnten Mal statt. Projektpartner sind die Sparkasse Bensheim, die das Projekt von Beginn an unterstützt, sowie die Weinheimer Verlagsgruppe Beltz. red