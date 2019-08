Zeitungsleser kehren mit viel Wissen vom Main zurück

Das war so richtig nach dem Geschmack der Teilnehmer der Morgentour: Am Morgen ein wenig Kultur im Pompejanum und am Nachmittag ein kleiner Spaziergang durch die im englischen Stil errichtete Gartenanlage Schönbusch. Dazwischen gesellte sich noch ein üppiges Mittagessen in „Oma’s Kochtopf“, einer heimeligen Gastwirtschaft in Aschaffenburg.

Da das ganze Programm die 46 Teilnehmer der

...