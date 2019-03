Zeitzeuge berichtet über Flucht aus der DDR

Bensheim.Sieben Klassen und Kurse der Geschwister-Scholl-Schule begaben sich mit ihren Lehrern unter der Leitung von Agnes Lay und Ulla Perrot nach dem Filmvortrag „Böseckendorf, die Nacht, in der ein Dorf verschwand“ im Bensheimer Luxor-Kino in das Forum der Schule zu einem ungewöhnlichen Zeitzeugengespräch mit Ingo Sawitzky.

Der Film zeigte die Zeit kurz nach Beginn des Mauerbaus 1961 und der voranschreitenden Befestigung der innerdeutschen Grenze. Damals gelang 14 Familien unter höchster Lebensgefahr und in abenteuerlicher Weise die Massenflucht aus dem thüringischen Böseckendorf in der Nähe von Erfurt. Der referierende Zeitzeuge Ingo Sawitzky, Jahrgang 1953, war beim Mauerbau gerade einmal acht Jahre alt.

Mit 36 Jahren wagte auch er die Flucht: 1989 verließ er im Trabant mit seiner Frau Kerstin und ihren beiden Mädchen (6 und 16 Jahre) Ost- Berlin und floh über Tschechien nach Ungarn. Von dort ging es direkt nach Österreich und über Passau dann an die Bergstraße zu Verwandten, wo er bis zum heutigen Tag lebt.

170 gespannte Zuhörer

Wie er seine Flucht und auch die Zeit in der DDR erlebte, war Gegenstand des Zeitzeugengesprächs, dem circa 170 Schüler und Lehrer mit Spannung folgten.

Viele Fragen an den Zeitzeugen zeigten das große Interesse am Thema, zu dem die junge Generation in der Regel nur aus Fernsehbeiträgen am 3. Oktober oder im Geschichtsunterricht etwas erfährt. Am Ende der Veranstaltung kam gar eine Schülerin, die selbst geflüchtet war, zu Sawitzky, bedankte sich für sein Zeitzeugnis und sagte: „Sie sind ein Vorbild für mich. Als Erwachsene möchte auch ich mich für solche Veranstaltungen zur Verfügung stellen und den Jugendlichen berichten, was es heißt seine liebe Heimat verlassen zu müssen.“ Ulla Perrot

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019