Zeitzeuge des Mauerfalls bei der MIT

Bergstraße.Zum 30. Mal jährt sich dieser Tage der Fall der Berliner Mauer – ein prägendes Datum in der deutschen Geschichte. Auf eine ähnlich lange Tradition kann die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) im Kreis Bergstraße mit ihrem Martinsgans-Essen zurückblicken. In diesem Jahr wird die Abendveranstaltung mit dem Gastredner Rudolf Seiters, Bundesminister a. D. (BILD: dpa), gestaltet.

Hochkarätiger Gastredner

Matthias Wilkes, Kreisvorsitzender der MIT Bergstraße, zeigt sich erfreut über den hochkarätigen Gast und Zeitzeugen: „Rudolf Seiters war zum Zeitpunkt des Mauerfalls als Chef des Bundeskanzleramts die rechte Hand von Helmut Kohl und damit ein wesentlicher Gestalter der Wiedervereinigung“.

Die MIT Bergstraße hat bei ihrer traditionellen Veranstaltung im Gasthaus Krug in Lampertheim in den vergangenen Jahren immer wieder große Redner gehabt. Unvergessen sind die Auftritte von Roland Koch, Ministerpräsident a. D., oder Carsten Linnemann MdB als Vorsitzender der MIT. Im vergangenen Jahr hatte bereits Bernd Posselt, Vorsitzender der Paneuropa Union, als überzeugter Europäer seine Sicht auf den europäischen Einigungsprozess dargelegt und den Wert eines vereinigten Europas für Frieden und Sicherheit betont.

Einblicke in die Wendezeit

Rudolf Seiters wird zu der Veranstaltung eigens aus Papenburg anreisen und wird anlässlich des Mauerfall-Jubiläums spannende Einblicke in die Wendezeit geben. Seit 1969 war er Abgeordneter im deutschen Bundestag und wurde im April 1989 in das Bundeskabinett berufen. Im wiedervereinigten Deutschland war er als Innenminister in einer Schlüsselposition zur Umsetzung des Einigungsprozesses aktiv.

Die Veranstaltung am morgigen Dienstag (5.) beginnt um 18.30 Uhr im Gasthaus Krug in Lampertheim. Für die Veranstaltung gibt es noch wenige freie Plätze. Für das Essen und die Getränke wird eine Kostenpauschale erhoben Interessenten können sich per E-Mail melden bei: mit.griesheimer@gmx.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.11.2019